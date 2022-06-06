Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) выпустила для национальной команды комплект формы, на которой Крым был изображен в составе Украины.
"Просим объяснить, каким образом Крым появился на футболках вместе с Украиной. Позволяет ли это какой-то регламент, или это просто самая обычная провокация. Никакого ответа или реакции еще нам не поступало", - сказал Бородкин.
Сборная Украины проиграла Уэльсу в финальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Игра в Кардиффе завершилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев. На 34-й минуте мяч в свои ворота срезал нападающий украинцев Андрей Ярмоленко. Украина не смогла выйти на чемпионат мира в четвертый раз подряд.
Источник: РИА Новости
РФС подал протест в ФИФА из-за демонстрации Крыма в составе Украины на форме сборной
Крымский футбольный союз обратился в ФИФА из-за формы сборной Украины
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Бородкин рассказал, что организация обратилась в ФИФА из-за формы сборной Украины.
Фото: Getty Images