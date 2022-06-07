- К сожалению, ничего удивительного в произошедшем нет. Мы понимаем, что разум там расходится с имеющимся положением дел, а политикой пропитано всё насквозь. При этом нужно понимать: сами украинские футболисты и тренеры фактически являются заложниками ситуации. Люди вынуждены говорить то, что от них хотят услышать, а не то, что думают, - передает слова Непомнящего RT.
Ранее стало известно, что сборная Украины проиграла в финале стыкового пути А УЕФА сборной Уэльса со счетом 0:1 и не попала на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Единственный гол забил в свои ворота капитан жовто-блакитных Андрей Ярмоленко, на 34 минуте замкнувший головой подачу в исполнении Гарета Бэйла. После матча пресс-служба украинской ассоциации футбола опубликовала в социальных сетях пост благодарности своим игрокам, в котором попыталась поддеть сборную России намеком на ее отстранение от международных матчей.
Непомнящий - о реакции УАФ на вылет сборной Украины: разум расходится с реальностью, а политикой пропитано всё насквозь
Российский экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал реакцию украинской ассоциации футбола на поражение в стыковом финале за выход на ЧМ-2022 с Уэльсом (0:1).
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