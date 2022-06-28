- Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию все равно бы не пустили в Катар… Жаль, что не получилось закончить карьеру в сборной по-другому. Но ничего страшного - есть моменты важнее футбола. Все всегда говорили, что спорт вне политики. Но на деле оказалось, спорт - это и есть политика. А слова ФИФА, УЕФА, МОК и всех остальных организаций, утверждавших о независимости от политики, оказались обыкновенной ложью, - передает слова Кудряшова "СЭ".
В конце февраля 2022 года Россия была фактически отстранена от международных соревнований по всем крупным видам спорта по политическим причинам. Российские спортсмены с ограниченными возможностями не были допущены на зимние Паралимпийские игры, УЕФА объявил об отстранении сборной России и всех российских клубов от международных матчей под своей эгидой, чуть позднее то же самое сделала ФИФА. В результате этого московский "Спартак" не смог продолжить выступления в Лиге Европы, где на стадии 1/8 финала должен был встретиться с немецким "Лейпцигом", а сборная России не была допущена к полуфинальному стыковому матчу за право сыграть на Чемпионате мира-2022 в Катаре против национальной команды Польши.
Кудряшов: оказалось, спорт - это и есть политика. Слова ФИФА, УЕФА и МОК были обыкновенной ложью
Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал действия международных спортивных организаций.
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