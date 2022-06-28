Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
БалтикаНе начат
П1 1.35X 5П2 7.6
ЦСКА
20:00
ЗенитНе начат
П1 3.65X 3.75П2 2.01
Сделать ставку

Кудряшов: оказалось, спорт - это и есть политика. Слова ФИФА, УЕФА и МОК были обыкновенной ложью

Экс-защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал действия международных спортивных организаций.
Фото: EPA
- Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию все равно бы не пустили в Катар… Жаль, что не получилось закончить карьеру в сборной по-другому. Но ничего страшного - есть моменты важнее футбола. Все всегда говорили, что спорт вне политики. Но на деле оказалось, спорт - это и есть политика. А слова ФИФА, УЕФА, МОК и всех остальных организаций, утверждавших о независимости от политики, оказались обыкновенной ложью, - передает слова Кудряшова "СЭ".

В конце февраля 2022 года Россия была фактически отстранена от международных соревнований по всем крупным видам спорта по политическим причинам. Российские спортсмены с ограниченными возможностями не были допущены на зимние Паралимпийские игры, УЕФА объявил об отстранении сборной России и всех российских клубов от международных матчей под своей эгидой, чуть позднее то же самое сделала ФИФА. В результате этого московский "Спартак" не смог продолжить выступления в Лиге Европы, где на стадии 1/8 финала должен был встретиться с немецким "Лейпцигом", а сборная России не была допущена к полуфинальному стыковому матчу за право сыграть на Чемпионате мира-2022 в Катаре против национальной команды Польши.


Сборная России ФИФА УЕФА МОК Кудряшов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

Evraz Абрамовича прокомментировал информацию о приобретении "Спартака"
Хачатурянц вышел из состава исполкома РФС
"Зенит" объявил об уходе Юри Алберто и аренде двух игроков "Коринтианса"
"Рубин" опубликовал обзор результативной победы над "Крыльями Советов" (видео)
"Торпедо" опубликовало состав на контрольный матч против "Торпедо-2" 2
Источник: Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с "Зенитом" 2
Источник: "Динамо" ведет переговоры с Денисом Черышевым 1
ЦСКА сообщил о состоявшемся выкупе Бохинена "Салернитаной" 2
"Ростов" объявил об аренде Хромова в "Арсенал" 1
Источник: тульский "Арсенал" ведет переговоры с Алиевым 1
В ВАДА прокомментировали увеличение срока дисквалификации Обухова
В Италии будут проводить "золотой матч" для определения чемпиона при равенстве очков
Источник: Ди Мария и "Ювентус" согласовали детали контракта
Гендиректор "Ахмата": лично разговаривал с Хачатурянцем, пытался удержать во главе РПЛ
Кудряшов: оказалось, спорт - это и есть политика. Слова ФИФА, УЕФА и МОК были обыкновенной ложью 4
Агент И. Игнатьева: вопрос ухода из "Рубина" - не про деньги. Мнения всяких Уткиных, вечно несущих ахинею, по барабану 7
Канчельскис: если Абрамович купит "Спартак", то для красно-белых это будет грандиозное событие 8
Источник: стало известно, кто прокомментирует Суперкубок России 15
Сперцян взял в "Краснодаре" 10-й номер 1
"Супертрансфер для "Динамо". Новиков - о возможном приобретении Баринова 5
В "Спартаке" отреагировали на информацию о том, что у клуба может смениться владелец 2
Кутепов - об уходе из "Спартака": восстанавливался от травм, у меня закончился контракт и все. Это жизнь 2
В "Базеле" все еще не приняли решение по Чалову. До окончания аренды осталось два дня
В "Торпедо" заявили, что подпишут контракт с Кутеповым 8
Источник: компания "Евраз", акционером которой является Абрамович, может купить "Спартак" 20
СМИ: ЦСКА интересуется форвардом "Витории Гимарайнш" 3
Агент Кассьерры: все устроено так, что Матео станет игроком "Зенита". Осталось подписать контракт
"Краснодар" обыграл в товарищеском матче "Ростов" 1
СМИ: Мозес в ближайшие дни должен вернуться в "Спартак". Руководство убедило его остаться 13
Чистяков - о Бакаеве: в "Зените" хороший коллектив, принимаем всех с распростертыми объятиями
Все новости
-