- Как сейчас функционирует сборная? Определим по первым турам список кандидатов, за которыми будем следить с прицелом на сентябрь. Знаю, что на начало осени РФС ищет соперника. Уверенность у меня или надежда, что в сентябре будет матч? Надежда. В нынешней ситуации трудно произносить слово "уверенность", - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
В мае 2022 года стало известно о вызванном политическими причинами решении УЕФА отстранить все российские клубы и сборные от международных матчей на сезон-2022/2023. В связи с этим сборная России под руководством Валерия Карпина не смогла принять участие в очередном розыгрыше Лиги наций, матчи которой прошли в июне 2022 года и завершатся в сентябре 2022 года. Ранее было тренерским штабом национальной команды было принято решение не проводить в июне тренировочный сбор с целью дать игрокам возможность спокойно отдохнуть и подготовиться к сезону.
Карпин: на начало осени РФС ищет соперника для сборной России
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды.
Фото: РФС