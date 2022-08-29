СМИ: российские телеканалы заплатят ФИФА 39 миллионов долларов за показ ЧМ-2022

По данным источника, три российских телеканала приобрели у ФИФА права на показ матчей Чемпионата мира в Катаре, уплаченная сумма составит по 13 миллионов долларов для каждого из них.

Фото: ФИФА





По данным источника, права на ЧМ-2022 приобрели три отечественных телеканала - ВГТРК, "Первый" и "Матч ТВ". Сообщается, что каждый из них заплатит ФИФА за телеправа по 13 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма выплат ФИФА от российский телекомпаний составит 39 миллионов долларов.



Напомним, что



Источник: СМИ опубликовали стоимость приобретения российскими телекомпаниями прав на телевизионный показ матчей Чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря текущего года.По данным источника, права на ЧМ-2022 приобрели три отечественных телеканала - ВГТРК, "Первый" и "Матч ТВ". Сообщается, что каждый из них заплатит ФИФА за телеправа по 13 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма выплат ФИФА от российский телекомпаний составит 39 миллионов долларов.Напомним, что сборная России была отстранена ФИФА от стыковых матчей за право выхода на ЧМ-2022 по политическим причинам.Источник: РБК