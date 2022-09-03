Ранее СМИ сообщили, что игра может состояться в конце месяца и, вероятно, пройдет в Бишкеке.
"Согласно календарю АФК, Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу планирует провести учебно-тренировочный сбор в дни ФИФА в сентябре. Команда сыграет товарищеские матчи. Более подробная информация, с какими командами пройдут встречи и даты матчей, будет сообщена дополнительно. Пока идет переговорный процесс", - заявили в пресс-службе КФС.
В последней декаде сентября у команды Валерия Карпина запланирован учебно-тренировочный сбор. Игра с Киргизией , в случае ее проведения, станет первой для нашей национальной сборной с ноября 2021 года, когда сборная России проиграла на выезде Хорватии со счетом 0:1. В феврале 2022 года российские сборные и клубы были отстранены ФИФА и УЕФА от турниров под своей эгидой.
Сборная Киргизии в рейтинге ФИФА занимает 95-е место.
Источник: Sport24
В Киргизском футбольном союзе отреагировали на информацию о матче с Россией
В пресс-службе Киргизского футбольного союза (КФС) отреагировали на информацию, что национальная команда может в сентябре сыграть со сборной России.
Фото: Getty Images