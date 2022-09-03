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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
ХимкиЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
Факел1 тайм
П1 4.55X 3.2П2 1.85
Краснодар
18:30
СочиНе начат
П1 2.95X 3.6П2 2.35
Динамо
20:30
УралНе начат
П1 1.68X 4П2 5

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
0 - 0 0 0
Ливерпуль2 тайм
П1 7.25X 3.15П2 1.6
Тоттенхэм
17:00
ФулхэмНе начат
П1 1.55X 4.5П2 5.8
Ньюкасл
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.99X 3.5П2 4
Ноттингем Форест
17:00
БорнмутНе начат
П1 2.14X 3.4П2 3.6
Челси
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 1.6X 4.2П2 5.6
Вулверхэмптон
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.19X 3.45П2 3.4
Брентфорд
17:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.17X 3.6П2 3.3
Астон Вилла
19:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8X 5.6П2 1.35

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
0 - 0 0 0
Жирона1 тайм
П1 2.65X 2.3П2 3.85
Реал
17:15
БетисНе начат
П1 1.39X 5.6П2 7.2
Реал Сосьедад
19:30
АтлетикоНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.75
Севилья
22:00
БарселонаНе начат
П1 4.6X 3.95П2 1.76

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
16:00
ЮвентусНе начат
П1 3X 3.15П2 2.49
Милан
19:00
ИнтерНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.8
Лацио
21:45
НаполиНе начат
П1 2.9X 3.55П2 2.41

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Байер
16:30
ФрайбургНе начат
П1 1.94X 3.9П2 3.7
Вольфсбург
16:30
КёльнНе начат
П1 2.17X 3.5П2 3.4
Бохум
16:30
ВердерНе начат
П1 3.05X 3.6П2 2.29
Штутгарт
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.7X 4.1П2 4.9
Унион
16:30
БаварияНе начат
П1 7X 5.4П2 1.4
Айнтрахт
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.5X 3.8П2 2.05

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осер
18:00
МарсельНе начат
П1 4.6X 4П2 1.75
Лион
20:00
АнжеНе начат
П1 1.3X 6.2П2 9.2
Нант
22:00
ПСЖНе начат
П1 10X 6.8П2 1.26
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В Киргизском футбольном союзе отреагировали на информацию о матче с Россией

В пресс-службе Киргизского футбольного союза (КФС) отреагировали на информацию, что национальная команда может в сентябре сыграть со сборной России.
Фото: Getty Images
Ранее СМИ сообщили, что игра может состояться в конце месяца и, вероятно, пройдет в Бишкеке.

"Согласно календарю АФК, Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу планирует провести учебно-тренировочный сбор в дни ФИФА в сентябре. Команда сыграет товарищеские матчи. Более подробная информация, с какими командами пройдут встречи и даты матчей, будет сообщена дополнительно. Пока идет переговорный процесс", - заявили в пресс-службе КФС.

В последней декаде сентября у команды Валерия Карпина запланирован учебно-тренировочный сбор. Игра с Киргизией , в случае ее проведения, станет первой для нашей национальной сборной с ноября 2021 года, когда сборная России проиграла на выезде Хорватии со счетом 0:1. В феврале 2022 года российские сборные и клубы были отстранены ФИФА и УЕФА от турниров под своей эгидой.

Сборная Киргизии в рейтинге ФИФА занимает 95-е место.

Источник: Sport24


Сборная России Сборная Киргизии
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