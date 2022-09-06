Сборная России с высокой вероятностью сыграет в ноябре контрольную встречу с национальной командой Боснии и Герцеговины, сообщают СМИ. По данным источника, этот матч будет для подопечных Валерия Карпина домашним.
Ранее стало известно, что сборная России в ходе сентябрьского учебно-тренировочного сбора встретится 24 сентября в Бишкеке со сборной Киргизии, а в ноябре проведет выездной товарищеский матч с Ираном, дата и место проведения которого еще уточняются.
Источник: "СЭ"
СМИ назвали вероятного соперника сборной России по второму товарищескому матчу в ноябре
По данным источника, вторым соперником сборной России в ноябре, помимо национальной команды Ирана, станет сборная Боснии и Герцеговины.
Фото: РФС