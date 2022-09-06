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СМИ назвали вероятного соперника сборной России по второму товарищескому матчу в ноябре

По данным источника, вторым соперником сборной России в ноябре, помимо национальной команды Ирана, станет сборная Боснии и Герцеговины.
Фото: РФС
Сборная России с высокой вероятностью сыграет в ноябре контрольную встречу с национальной командой Боснии и Герцеговины, сообщают СМИ. По данным источника, этот матч будет для подопечных Валерия Карпина домашним.

Ранее стало известно, что сборная России в ходе сентябрьского учебно-тренировочного сбора встретится 24 сентября в Бишкеке со сборной Киргизии, а в ноябре проведет выездной товарищеский матч с Ираном, дата и место проведения которого еще уточняются.

Источник: "СЭ"


Сборная России Сборная Боснии и Герцеговины
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