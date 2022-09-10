- Допускаю ли, что выступающему в "Байере" Азмуну немцы запретят играть с Россией? В нынешней ситуации я допускаю всё. Вполне возможно, правда, "Байер" и федерация Ирана - это разные вещи. Препятствий быть не должно, но возможно всё. Это контрольные игры, возможен и такой вариант - придумают травму или еще что-то, - приводит слова Никифорова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что сборная России осенью 2022 года проведет три товарищеских встречи: 24 сентября - в гостях со сборной Киргизии, в ноябре - также в гостях с участником ЧМ-2022 сборной Ирана и дома с еще одним соперником, которым может стать национальная команда Боснии и Герцеговины. Лидеры сборной Боснии Эдин Джеко и Миралем Пьянич, а также некоторые чиновники футбольной ассоциации страны высказались против игры со сборной России по политическим причинам. Иранский экс-форвард "Рубина", "Ростова" и "Зенита" Сердар Азмун выступает за немецкий "Байер".
Никифоров ответил на вопрос о возможности запрета Азмуну сыграть за Иран со сборной России со стороны "Байера"
Тренер сборной России Юрий Никифоров прокомментировал риск возможного запрета на матч против нашей команды со стороны немецкого "Байера" для нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Ростов"