Никифоров ответил на вопрос о возможности запрета Азмуну сыграть за Иран со сборной России со стороны "Байера"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
13:00
ТорпедоНе начат
П1 1.95X 3.6П2 4
Факел
15:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.4
Зенит
17:30
ОренбургНе начат
П1 1.15X 8.8П2 17
Ростов
19:45
СпартакНе начат
П1 2.95X 3.45П2 2.44

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
РубинНе начат
П1 4.6X 3.8П2 1.73
Акрон
16:00
РодинаНе начат
П1 2.16X 3.4П2 3.3
Волгарь
17:00
Волга УлНе начат
П1 1.88X 3.55П2 4.1
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
П1 1.83X 3.65П2 4.1
Шинник
18:00
КубаньНе начат
П1 2.03X 3.45П2 3.6
СКА-Хабаровск
18:00
УфаНе начат
П1 2.19X 3.35П2 3.3
Краснодар-2
18:00
ЕнисейНе начат
П1 3.15X 3.5П2 2.21
Алания
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.72X 3.65П2 4.9

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
Перенесён
Ньюкасл
Арсенал
Перенесён
Эвертон
Кристал Пэлас
Перенесён
Манчестер Юнайтед

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
13:30
КремонезеНе начат
П1 1.37X 5.4П2 8
Реал Мадрид
15:00
МальоркаНе начат
П1 1.29X 6П2 10
Эльче
17:15
АтлетикНе начат
П1 4.4X 3.55П2 1.88
Хетафе
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.85X 3.1П2 2.18
Бетис
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
16:00
УдинезеНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.65
Лечче
16:00
МонцаНе начат
П1 2.38X 3.35П2 3.15
Болонья
16:00
ФиорентинаНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.49
Лацио
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.66X 4.2П2 5
Ювентус
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.49X 4.5П2 6.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кельн
16:30
УнионНе начат
П1 2.46X 3.35П2 2.95
Фрайбург
18:30
Боруссия МНе начат
П1 2.08X 3.75П2 3.45

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
14:00
КлермонНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Аяччо
16:00
НиццаНе начат
П1 3.25X 3.05П2 2.47
Анже
16:00
МонпельеНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.8
Тулуза
16:00
РеймсНе начат
П1 2.34X 3.5П2 3.05
Лорьян
16:00
НантНе начат
П1 2.35X 3.25П2 3.3
Ренн
18:05
ОсерНе начат
П1 1.45X 4.9П2 7
Монако
21:45
ЛионНе начат
П1 2.6X 3.5П2 2.75
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Никифоров ответил на вопрос о возможности запрета Азмуну сыграть за Иран со сборной России со стороны "Байера"

Тренер сборной России Юрий Никифоров прокомментировал риск возможного запрета на матч против нашей команды со стороны немецкого "Байера" для нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна.
Фото: ФК "Ростов"
- Допускаю ли, что выступающему в "Байере" Азмуну немцы запретят играть с Россией? В нынешней ситуации я допускаю всё. Вполне возможно, правда, "Байер" и федерация Ирана - это разные вещи. Препятствий быть не должно, но возможно всё. Это контрольные игры, возможен и такой вариант - придумают травму или еще что-то, - приводит слова Никифорова "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что сборная России осенью 2022 года проведет три товарищеских встречи: 24 сентября - в гостях со сборной Киргизии, в ноябре - также в гостях с участником ЧМ-2022 сборной Ирана и дома с еще одним соперником, которым может стать национальная команда Боснии и Герцеговины. Лидеры сборной Боснии Эдин Джеко и Миралем Пьянич, а также некоторые чиновники футбольной ассоциации страны высказались против игры со сборной России по политическим причинам. Иранский экс-форвард "Рубина", "Ростова" и "Зенита" Сердар Азмун выступает за немецкий "Байер".


Сборная России Сборная Ирана Байер Азмун Никифоров
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