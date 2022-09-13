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Коваленко прокомментировал попадание в расширенный список сборной России и предложение оформить армянское гражданство

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко поделился впечатлениями от попадания в расширенный состав сборной России и рассказал о предложении выступать за сборную Армении.
Фото: "СЭ"
– Пока еще мне никто не звонил. О вызове узнал из интернета, как и все. Посмотрел на расширенный список и обнаружил там свою фотку. Но он только предварительный, так что пока спокойно к этому отношусь. Конечно, приятно, что на меня обратили внимание. Радует, что я не один в этом списке из "Крыльев Советов". Там также Иван Ломаев, Максим Глушенков, Роман Ежов. Но необходимо еще пробиться в окончательную заявку. Приложу все усилия, чтобы закрепиться в основном составе сборной. Конечно, мне интересно попасть в сборную, сыграть за нее. Не важно, что это за матч. Я считаю, что сборы должны быть обязательно. Можно посмотреть молодых игроков, не забыть старые связки, наиграть новые. Поэтому такие сборы важны, сто процентов! Предлагали оформить армянское гражданство и выступать за сборную Армении. Рассматриваю ли я еще этот вариант? Без комментариев, – цитируют Коваленко "Известия".

На прошлой неделе тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определились и озвучили расширенный список, который включает игроков, претендующих на участие в осеннем учебно-тренировочном сборе национальной команды. На 24 сентября у сборной России запланировала товарищеская встреча со сборной Киргизии, которая состоится в Бишкеке. В скором времени должен быть назван окончательный список футболистов. Александр Коваленко перешёл в "Крылья Советов" из "Чертаново" в феврале 2022 года. Летом 2022 года футбольный клуб "Сочи" объявил о подписании 19-летнего полузащитника самарского клуба. Данный сезон в "Крыльях" Коваленко проводит на правах аренды. В текущем сезоне Александр принял участие во всех девяти играх. В девяти турах Коваленко забил гол, отдал две результативных передачи, получил одну жёлтую карточку. Ближайший свой матч "Крылья Советов" проведут сегодня (14 сентября) в рамках группового этапа Кубка России. Команда Игоря Осинькина примет "Зенит".


Коваленко Сборная России Сборная Армении Крылья Советов
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