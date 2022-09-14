- Стоит ли России сейчас пытаться перейти в азиатскую конфедерацию? Не задумывался, но международные матчи точно нужны. В этом и есть спорт - в соревнованиях с лучшими из других стран. Но мне кажется, что переход в азиатскую конфедерацию будет трудно воплотить, - передает слова Ходжаниязова Metaratings.ru.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА объявили об отстранении всех российских клубов и сборных от международных матчей под своей эгидой, это решение было вызвано политическими причинами. В результате этого сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. В мае 2022 года УЕФА объявил о продлении этого отстранения на весь сезон-2022/2023, вследствие чего российские клубы пропустили текущий еврокубковый сезон, а национальная команда не сыграла в очередном розыгрыше Лиги наций.
Чемпион Европы Ходжаниязов: международные матчи точно нужны. Но переход России в Азию будет трудно воплотить
Чемпион Европы среди юношей и защитник "Акрона" Джамалдин Ходжаниязов высказал мнение о том, стоит ли РФС выйти из УЕФА и перейти в АФК.
Фото: AFP