Во время этого сбора Россия проведет в Бишкеке товарищеский матч с Киргизией. Эта игра запланирована на 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.
"Рад, что наконец-то сборная сыграет. Понятно, что это не тот драйв, но хорошо, что есть соперник, есть возможность проводить сборы. Это поможет команде быть готовой к тому моменту, когда всe вернется", - цитирует Черчесова Чемпионат.
В декабре прошлого года Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош". Вчера "фроди" на выезде победили "Монако" в Лиге Европы (1:0).
Черчесов объяснил, зачем сборной России нужен сбор в сентябре
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем сборе национальной команды.
Фото: РФС