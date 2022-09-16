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Черчесов объяснил, зачем сборной России нужен сбор в сентябре

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем сборе национальной команды.
Фото: РФС
Во время этого сбора Россия проведет в Бишкеке товарищеский матч с Киргизией. Эта игра запланирована на 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

"Рад, что наконец-то сборная сыграет. Понятно, что это не тот драйв, но хорошо, что есть соперник, есть возможность проводить сборы. Это поможет команде быть готовой к тому моменту, когда всe вернется", - цитирует Черчесова Чемпионат.

В декабре прошлого года Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош". Вчера "фроди" на выезде победили "Монако" в Лиге Европы (1:0).


Черчесов Ференцварош Сборная России
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