Гаранин: не исключаю, что при переходе в "Челси" могли бы заставить Захаряна сменить гражданство

Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин ответил на вопрос о возможности давления на полузащитника Арсена Захаряна с целью смены гражданства на армянское в случае трансфера в английский "Челси".

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19-летний атакующий полузащитник " - У всех, конечно, своя правда. Но я общаюсь с иностранцами, которые работают в России и имеют семьи где-нибудь во Франции. Мне говорят: "Вадим, там какое-то мракобесие". В Европе нас делают зверьем. Поэтому, не исключаю, что могли бы заставить Захаряна сменить гражданство. Не просто же так спортсменам говорят отрекаться от страны, чтобы они могли участвовать в соревнованиях, - передает слова Гаранина " РБ Спорт ".19-летний атакующий полузащитник " Динамо " и сборной России Арсен Захарян в конце августа 2022 года стал объектом трансферного интереса лондонского "Челси", однако переход не состоялся, поскольку английский клуб не смог гарантировать получение бело-голубыми трансферной компенсации за выкуп футболиста. По информации, появлявшейся в СМИ, одним из условий трансфера могла стать смена Захаряном российского гражданства на армянское. Сегодня стало известно, что 20-летний защитник "Динамо" Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии и отправился на сбор грузинской молодежки.