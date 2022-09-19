– Сазонов – человек взрослый. Может сам выбирать гражданство. Он сделал этот выбор, это его осознанное решение. Так складывается его судьба, он – ее хозяин, и мы не можем это осуждать, – передает слова Радимова "Матч ТВ".
Напомним, что вчера стало известно о вызове Сазонова в молодежную сборную Грузии. До этого Саба был включен в аналогичный список молодежной сборной России. После от отца Сазонова стало известно, что грузинские представители сделали свое предложение раньше и они осознанно приняли его. В последнем (десятом) туре в игре с "Зенитом" Саба вышел на поле с первых минут. Помимо него в молодёжную сборную Грузии вызван его партнер по "Динамо" Лука Гагнидзе.
Радимов: Сазонов хозяин своей судьбы, и мы не можем его осуждать
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов оценил решение защитника "Динамо" Сабы Сазонова, сделавшего выбор в пользу сборной Грузии
Фото: Soccer.ru