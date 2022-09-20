Генпродюсер "Матч ТВ" рассказал, как будет показан ЧМ-2022

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин рассказал, как будут распределены прямые трансляции игр чемпионата мира 2022 между телеканалами.

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"Матчи еще не распределяли, но могу точно сказать: на "Матч ТВ" будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале", - цитирует Тащина



Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.



Первым матчем ЧМ-2022 станет игра Катар - Эквадор. Ранее стало известно, что игры мундиаля в Катаре в России покажут "Матч ТВ", Первый канал и ВГТРК."Матчи еще не распределяли, но могу точно сказать: на "Матч ТВ" будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале", - цитирует Тащина Чемпионат Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России не попала на турнир. Национальная команда заняла второе место в отборочной группе и попала в стыковые матчи. В полуфинале мини-турнира Россия должна была дома сыграть с Польшей. Но из-за политической ситуации ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из турниров под своей эгидой.Первым матчем ЧМ-2022 станет игра Катар - Эквадор.