Источник: Путин поддержал идею провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной

О поддержке товарищеской встречи между Россией и Боснией и Герцеговиной президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с членом боснийского президиума Додиком.

Фото: ТАСС

Владимир Путин поддержал идею провести товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной 19 ноября в Санкт-Петербурге: об этом президент заявил на переговорах с членом боснийского президиума Додиком.



Напомним, что ранее о готовности провести товарищескую игру сообщили и в РФС, и в боснийской федерации футбола. После этого некоторые лидеры сборной Боснии и Герцеговины (Джеко, Пьянич и др.) в СМИ высказались о нежелании участвовать в этом матче.



Источник: телеграм-канал "Первый спорт".