– Может ли в последующем сборная сыграть с медиакомандами? Ну, может быть. Шоу чтобы устроить? Ну, можно. Будет ли это несерьезный матч? А вы хотите серьезный, да? Они что, доросли до уровня сборной России? Давайте тогда будем вызывать их в сборную, – передает слова Карпина телеграм-канал "Крысева | Медиа футбич".
На этой неделе сборная России и вызванные в нее игроки проводят учебно-методический сбор в Новогорске. Команда готовится к ближайшей товарищеской встрече со сборной Киргизии. Игра запланирована на 24 сентября и пройдет в Бишкеке. После данного матча футболисты вернутся в расположении своих клубов, чтобы на следующей неделе сыграть в третьем туре группового этапа Кубка России.
Карпин ответил, насколько вероятен матч между сборной России и командой Медиалиги
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном проведении матча сборной России с командой из Медиалиги.
Фото: Чемпионат.com