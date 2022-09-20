Накануне национальная команда была отстранена от жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Таким образом, сборная России не сможет принять участие и в финальной части континентального первенства.
"Переход в Азию? Да глупости, это невозможно. Во-первых, нас и не пустят, а если бы даже и пустили, то вы представляете, что за перелеты будут? Чем азиатская лига лучше, чем наш футбол? У нас один путь - в Европу. Другого нет. Надо ждать", - цитирует Орлова "Матч ТВ".
Сейчас сборная России проводит сбор в Новогорске. 24 сентября у национальной команды запланирован товарищеский матч со сборной Киргизии, он состоится в Бишкеке. В ноябре России должна провести еще две игры - в гостях против Ирана, а также в Санкт-Петербурге с Боснией и Герцеговиной. Встреча с боснийцами намечена на 19 ноября.
Орлов: переход сборной России в Азию - глупость. У нас один путь - Европа
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: ФК "Зенит"