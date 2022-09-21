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"Продолжаем тренироваться". Тарасова - о недопуске сборной России до Евро-2024

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о недопуске сборной России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024.
Фото: РИА Новости
Накануне стало известно, что национальная команда не будет допущена до отборочного турнира Евро-2024. Таким образом, сборная не сможет принять участие и в финальной части континентального первенства.

"Что тут поделать, мы продолжаем тренироваться. Я, как и многие тысячи россиян, работаю здесь, а не там", - приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2024 пройдет 9 октября во Франкфурте-на-Майне.

С 19 сентября сборная России проводит сбор в Новогорске. В субботу, 24 сентября, национальная команда в Бишкеке проведет товарищеский матч со сборной Киргизии.

В феврале сборная России была отстранена от международных турниров.


Сборная России
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