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"Надеюсь, наши киргизские друзья не обидятся". Черчесов рассказал, что может дать сборной России матч с Киргизией

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о предстоящем товарищеском матче Киргизия - Россия.
Фото: МатчТВ
- Что могут дать такие матчи, как с Киргизией? В спортивном плане - ничего. Надеюсь, наши киргизские друзья не обидятся, но по такому сопернику невозможно определить свои слабые стороны, да и сильные тоже. Другое дело, что есть возможность сыграть, пообщаться, посмотреть друг на друга, - цитирует Черчесова "СЭ".

24 сентября сборная России проведет выездную товарищескую встречу с национальной командой Киргизии, матч пройдет в столице страны Бишкеке. Эта игра станет первой для подопечных Валерия Карпина с ноября 2021 года, когда матчем 10 тура Хорватия - Россия (1:0) был завершен основной отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В феврале 2022 года вызванными политическими причинами решениями УЕФА и ФИФА сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой этих организаций.


Сборная России Сборная Киргизии Черчесов
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