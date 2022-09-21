- Что могут дать такие матчи, как с Киргизией? В спортивном плане - ничего. Надеюсь, наши киргизские друзья не обидятся, но по такому сопернику невозможно определить свои слабые стороны, да и сильные тоже. Другое дело, что есть возможность сыграть, пообщаться, посмотреть друг на друга, - цитирует Черчесова "СЭ".
24 сентября сборная России проведет выездную товарищескую встречу с национальной командой Киргизии, матч пройдет в столице страны Бишкеке. Эта игра станет первой для подопечных Валерия Карпина с ноября 2021 года, когда матчем 10 тура Хорватия - Россия (1:0) был завершен основной отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В феврале 2022 года вызванными политическими причинами решениями УЕФА и ФИФА сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой этих организаций.
"Надеюсь, наши киргизские друзья не обидятся". Черчесов рассказал, что может дать сборной России матч с Киргизией
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о предстоящем товарищеском матче Киргизия - Россия.
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