"Возможен ли разгром? Не знаю, что из себя представляет сборная Киргизии. Хочется, чтобы Россия победила. Посмотрим на ребят, порадуемся в случае победы. Стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же", - цитирует Кержакова Чемпионат.
На этой неделе сборная России проводила сбор на базе в Новогорске. В четверг, 22 сентября, футболисты национальной команды вылетели в Бишкек, где сегодня, 24 сентября, состоится товарищеский матч с Киргизией. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Это будет первая игра сборной России с ноября 2021 года.
Также на ноябрь у национальной команды запланировано 2 матча - на выезде с Ираном и дома с Боснией и Герцеговиной. С боснийцами игра должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Некоторые игроки боснийской команды выступили против матча с Россией.
Александр Кержаков: стоит ли радоваться победе России в игре с Киргизией? Ну не плакать же
Экс-футболист сборной России Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча национальной команды против Киргизии.
Фото: РФС