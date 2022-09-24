"Жизнь продолжается. Если мы не попадаем в отбор на Евро-2024, то сборной всё равно надо продолжать жить. Самое главное, чтобы у парней в голове не появились мысли, что сборная ни к чему не готовится: важно не допустить изменения отношения к национальной команде. Сейчас нет ни на кого давления - нужно побеждать", - цитирует Юрана Чемпионат.
На этой неделе сборная России проводила сбор на базе в Новогорске. В четверг, 22 сентября, футболисты национальной команды вылетели в Бишкек, где сегодня, 24 сентября, состоится товарищеский матч с Киргизией. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Это будет первая игра сборной России с ноября 2021 года.
Также на ноябрь у национальной команды запланировано 2 матча - на выезде с Ираном и дома с Боснией и Герцеговиной. С боснийцами игра должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Некоторые игроки боснийской команды выступили против матча с Россией.
Юран - о матче с Киргизией: сборной России всe равно надо продолжать жить
Российский тренер Сергей Юран поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Киргизии.
Фото: РФС