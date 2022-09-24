Игра в Бишкеке завершилась со счетом 2:1. В составе россиян голами отметились Александр Соболев и Даниил Уткин.
"Сборная нам точно нужна. Очень важный и полезный матч. Нужно было показать, что национальная команда есть", - цитирует Осинькина Sport24.
Сборная России провела первый международный матч с ноября 2021 года. Больше в эту международную паузу подопечные Валерия Карпина не проведут. Следующие игры национальная команда сыграет в ноябре - в гостях с Ираном и в Санкт-Петербурге против Боснии и Герцеговины.
Осинькин: сборная нам точно нужна
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о победе сборной России в товарищеском матче над Киргизией.
Фото: РФС