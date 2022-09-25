Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Македония
21:45
БолгарияНе начат
П1 1.88X 3.55П2 4.4
Англия
21:45
ГерманияНе начат
П1 2.49X 3.35П2 2.95
Гибралтар
21:45
ГрузияНе начат
П1 16X 7.4П2 1.18
Румыния
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
П1 2.07X 3.35П2 3.85
Сан-Марино
21:45
ЭстонияНе начат
П1 14X 5.8П2 1.22
Черногория
21:45
ФинляндияНе начат
П1 2.65X 3.1П2 2.95
Венгрия
21:45
ИталияНе начат
П1 3.85X 3.3П2 2.08
Сделать ставку

Деменко: мы видели, что Уткин старался, Комличенко работал, а Глушенков, вызванный впервые, вел себя, как мастер

Бывший игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал выступление отдельных игроков в товарищеском матче со сборной Киргизии.
Фото: РИА Новости
– Не понравилась, что некоторые ребята, которые первый раз играли за сборную, не проявили желания. Бывает, что не получается, но они вели себя, как мастеровитые игроки. А им нужно доказывать свое право на приглашение в сборную. Но многие с какой-то вальяжностью отнеслись к матчу. Мы видели, что Уткин старался, Комличенко работал. А вот Глушенков, который первый раз вызвался, вел себя, как мастер. Надо бегать, помогать, отрабатывать, а у него как будто сил не было. В сборной игроки должны пахать, – цитирует Деменко "Евро-футбол".

Сборные России и Киргизии встречались между собой 24 сентября 2022 года в рамках товарищеской встречи. Игра прошла в Киргизии и завершилась победой команды Валерий Карпина со счётом 2:1. У россиян забивали нападающий Александр Соболев с пенальти в первом тайме, а также полузащитник Даниил Уткин в концовке второго тайма с игры. Максим Глушенков, Николай Комличенко и Даниил Уткин появились на поле в перерыве, в составе, который был выставлен на второй тайм. Валерий Карпин поделил игровое время полевых футболистов и дал сыграть каждой десятке по тайму. Станислав Макгеев и Федор Чалов – единственные игроки из заявки, не вышедшие на поле, кроме двух вратарей – Михаила Кержакова и Антона Шунина.


Сборная России Деменко Уткин Комличенко Глушенков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Деменко: мы видели, что Уткин старался, Комличенко работал, а Глушенков, вызванный впервые, вел себя, как мастер
Соломатин: чемпионская гонка в РПЛ еще продолжается, "Зенит" пока не чемпион 1
Кака: лучшее воспоминание в "Реале"? День, когда я покидал клуб
Баженов: на данный момент Карпин – идеальная кандидатура для сборной, с ним нужно продлить контракт
Кафанов: до конца не могу понять, что Гогниев хочет от Лантратова 1
Елагин – о критике Роналду: гламурный? Может гламурный футболист сыграть такое количество матчей на высочайшем уровне?
Нидерланды заняли первое место в группе Лиги наций благодаря победе над Бельгией. Польша переиграла Уэльс
Хорватия обыграла Австрию и вышла в плей-офф Лиги наций. Франция проиграла Дании
Осинькин: если Ларина посадят, футбольный мир перевернется. Почему наказывают тех, кто работает? Это нечестно 5
Кака назвал своих фаворитов ЧМ-2022 1
Источник: Карпин может покинуть пост главного тренера сборной России в декабре 8
"Он не хуже Джикии". Полузащитник "КАМАЗа" назвал одноклубника, который способен заиграть в сборной России 2
Юран: мое мнение, что тренер должен работать либо в клубе, либо в сборной. Карпину нужно определиться 4
Мостовой - о Писареве, которого назвал аферистом: есть конфликт или нет, какая разница? Кто как хочет воспринимает
Червиченко: Карпин показывает в сборной самые лучшие результаты. Нелогично назначать другого тренера 1
Агент Николсона: летом были предложения по Шамару, но в "Спартаке" дали понять, что он не продается
Комличенко - о победе над Киргизией: остался осадок. Мало забили, плохо сыграли
Азербайджан в большинстве разгромил Казахстан после удаления Алипа из "Зенита". Белоруссия сыграла вничью со Словакией
Медиадиректор болгарского "Ботева" прокомментировал прибытие российского игрока на просмотр
Агент Николсона ответил на обвинения в том, что Шамар собирался уйти из "Спартака" летом
В Сербии объяснили, почему капитан сборной отказался носить повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества на ЧМ-2022 15
Президент "Урала": ситуация с легионерами нормальная. Пока ничего не меняется
Канчельскис – о заявлении Мостового: Писарев всегда был вторым и вдруг в "Химках" — нонсенс! 2
Слуцкий – о матче с "Шинником": "Рубину" можно было надеяться только на удачно решенный эпизод
СМИ: "МЮ" хочет подписать Яна Облака, "Атлетико" нацелен на вратаря "Астон Виллы"
Осинькин: не общался ни с одним человеком из "Спартака". "Крылья" - тоже большой клуб
А. Сафонов: Тюкавин в молодежке сверкнул, а в основе мог просидеть на лавке, как Чалов
Наставник "Ариса": видим класс Кокорина – он еще не один, не два и не три гола забьет
Соломатин: ЦСКА будет бороться за первое место – гонка продолжается, "Зенит" пока не чемпион
Осинькин – об Умярове: по меркам "Спартака" надо еще расти, но по времени в команде он ближе к ветеранам
Все новости
-