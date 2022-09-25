– Не понравилась, что некоторые ребята, которые первый раз играли за сборную, не проявили желания. Бывает, что не получается, но они вели себя, как мастеровитые игроки. А им нужно доказывать свое право на приглашение в сборную. Но многие с какой-то вальяжностью отнеслись к матчу. Мы видели, что Уткин старался, Комличенко работал. А вот Глушенков, который первый раз вызвался, вел себя, как мастер. Надо бегать, помогать, отрабатывать, а у него как будто сил не было. В сборной игроки должны пахать, – цитирует Деменко "Евро-футбол".
Сборные России и Киргизии встречались между собой 24 сентября 2022 года в рамках товарищеской встречи. Игра прошла в Киргизии и завершилась победой команды Валерий Карпина со счётом 2:1. У россиян забивали нападающий Александр Соболев с пенальти в первом тайме, а также полузащитник Даниил Уткин в концовке второго тайма с игры. Максим Глушенков, Николай Комличенко и Даниил Уткин появились на поле в перерыве, в составе, который был выставлен на второй тайм. Валерий Карпин поделил игровое время полевых футболистов и дал сыграть каждой десятке по тайму. Станислав Макгеев и Федор Чалов – единственные игроки из заявки, не вышедшие на поле, кроме двух вратарей – Михаила Кержакова и Антона Шунина.
Деменко: мы видели, что Уткин старался, Комличенко работал, а Глушенков, вызванный впервые, вел себя, как мастер
Бывший игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал выступление отдельных игроков в товарищеском матче со сборной Киргизии.
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