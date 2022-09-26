Стерлинг: не нужно паниковать, сборная Англии покажет себя на Чемпионате Мира

Игрок "Челси" и сборной Англии Рахим Стерлинг прокомментировал шансы команды на чемпионате мира, несмотря на неубедительные результаты в 2022 году.

Фото: Global Look Press

– Мы переживаем непростой период, но я не думаю, что хоть кто-то из нашей команды сомневается в возможности добиться успеха на Чемпионате Мира. У нас есть коллективная уверенность в собственных силах. Последние результаты не подтверждают мои слова, но я знаю, что зимой у нас будут отличные шансы. У сборной Англии всё впереди, не нужно паниковать, – цитирует Стерлинга "BBC".



Сборная Англии досрочно заняла последнее место в своей группе Лиги наций, её опередили сборные Германии, Италии и Венгрии. В последней игре англичане уступили итальянцам со счётом 0:1. Сегодня (26 сентября) подопечные Гарета Саутгейта на "Уэмбли" примут сборную Германии в финальном матче группового этапа Лиги наций. Игра состоится в 21:45 по московскому времени. США, Иран и Уэльс – соперники Англии по группе на ЧМ-2022.