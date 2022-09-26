- Сафонов сильнее - Виталий Витальевич [Кафанов] говорил, что Матвей на данный момент основной вратарь. Почему он не поменял вратаря в перерыве? Нагрузка психологическая на вратаря большая, но физически, наверное, нет. И во втором тайме, насколько помню, работы у Сафонова практически не было, - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
Сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина одержала выездную волевую победу со счетом 2:1 в товарищеской встрече со сборной Киргизии, которая прошла в Бишкеке 24 сентября. В перерыве тренерский штаб нашей национальной команды заменил всех полевых игроков, единственным футболистом в ее составе, который провел полный матч, стал голкипер Матвей Сафонов.
Карпин объяснил, почему не поменял в перерыве матча Киргизия - Россия вратаря Сафонова
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему голкипер Матвей Сафонов провел полный матч против Киргизии (2:1).
Фото: РФС