- Стоит ли сборной России продлевать контракт с Карпиным? Не знаю, я не президент РФС. Это они будут решать - стоит или нет. В чем проблема, есть какие-то основания? Думаю, можно продлить контракт с Карпиным. Я бы продлил контракт, пускай работает, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что в декабре 2022 года главный тренер сборной России Валерий Карпин может покинуть свой пост, сосредоточившись на работе в "Ростове". Сам Карпин рассказал, что у него есть желание продолжить работу с национальной командой, но пока нет предложений на данную тему от РФС. Действующий контракт специалиста и его штаба истекает в декабре.
Карпин ответил на вопрос о желании работать со сборной России
Канчельскис - о главном тренере сборной России: я бы продлил контракт с Карпиным, пускай работает
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации с тренерским штабом сборной России.
Фото: РФС