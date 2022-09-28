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Халилович: матч между сборными России и Боснии и Герцеговины не состоится

Экс-игрок "Сатурна" и тренер словенского "Копера" Денис Халилович высказался о товарищеском матче между сборными России и Боснии и Герцеговины.
Фото: Getty Images
Напомним, в начале сентября Футбольный союз Боснии и Герцеговины (N/FSBiH) сообщил, что национальная команда страны 19 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с Россией. РФС подтвердил договоренность о проведении этого матча. Позже некоторые действующие игроки боснийской сборной высказались против проведения матча. Идею сыграть с Россией раскритиковал Миралем Пьянич, также против выступил Эдин Джеко.

"Знаю об этой ситуации, у меня множество друзей в Боснии. Пьянич - друг моего двоюродного брата. Этой игры не будет. В сборной Боснии уже извинились за это соглашение о матче с Россией. Они четко сказали, что не будут играть. Виной всему эта ситуация", - цитирует Халиловича РБ Спорт.

24 сентября сборная России провела первый международный матч с ноября 2021 года. Национальная команда в Бишкеке встречалась с командой Киргизии. Россия победила со счетом 2:1, эта победа была волевой. Также на ноябрь у сборной России запланирован матч с командой Ирана.


Сборная России Сборная Боснии и Герцеговины
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