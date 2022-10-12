21 сентября президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
"Сборные России по футболу в случае выезда на соревнования за границу будут соблюдать все необходимые требования", - цитирует Sport24 пресс-службу РФС.
24 сентября сборная России провела в Бишкеке товарищеский матч с Киргизией. Национальная команда победила со счетом 2:1. Медиа-директор РФС Егор Крецан сообщал, что игрокам сборной России при пересечении границы для перелета на товарищескую игру задавали вопросы о мобилизации. О пришедших повестках сообщили Динияр Билялетдинов и Игорь Черевченко.
В ноябре сборная России должна провести выездной товарищеский матч с Ираном.
РФС: в случае выезда на соревнования за границу сборные будут соблюдать все необходимые требования
В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о возможности выезда спортсменов из страны в условиях частичной мобилизации.
Фото: РФС