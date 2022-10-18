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Карпин - о Кокорине и сборной России: вызван может быть любой, мы следим за всеми

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможности вызова в национальную команду нападающего кипрского "Ариса" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
- Верно ли, что двери сборной для него не закрыты и он может быть вызван? Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками, - передает слова Карпина Sport24.

31-летний российский форвард Александр Кокорин 31 августа 2022 года перешел на правах аренды до конца текущего сезона из итальянской "Фиорентины" в кипрский "Арис". В 6 матчах национального чемпионата за новый клуб нападающий забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу. На счету Кокорина 48 матчей за сборную России, в которых он забил 12 голов и отдал 6 голевых передач, в последний раз он играл за национальную команду 14 ноября 2017 года при главном тренере Станиславе Черчесове.


Сборная России Арис Кокорин Карпин
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