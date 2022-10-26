– Единственный натурализованный, который хорошо играл за сборную – Марио Фернандес. Не супер играл, но играл. Он "рвал" на ЧМ? Не согласен. Анюков в тысячу раз сильнее был в свое время. Почему про него никто не вспоминает? Марио Анюкову в подметки не годится, если уж на то пошло, – приводит слова Широкова "РБ Спорт".
Натурализованный бразильский защитник Марио Фернандес перешел в московский ЦСКА в июле 2012 года из бразильского клуба "Гремио". За "армейцев" он отыграл ровно десять лет и летом 2022 года решил взять паузу в игровой карьере и отправиться в Бразилию. Фернандес провел в составе ЦСКА 329 матчей, в которых забил одиннадцать мячей и отдал 37 результативных передач. За сборную России по футболу Марио провел 33 матча, в которых забил пять мячей. За российскую национальную команду он дебютировал 7 октября 2017 года.
Широков: единственный натурализованный, хорошо игравший за сборную – Фернандес, но Анюков был в тысячу раз сильнее
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру Марио Фернандеса за сборную Россию и сравнил его с Александром Анюковым.
Фото: Global Look Press