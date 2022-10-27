Сегодня появились новости, что 17 ноября в Душанбе Россия сыграет с Таджикистаном, 20 ноября в Ташкенте состоится встреча с Узбекистаном.
Сборная Таджикистана в рейтинге ФИФА занимает 108 место. Национальная команда Узбекистана располагается на 77 месте.
До этого была информация, что в ноябре Россия в гостях сыграет с Ираном, а также в Санкт-Петербурге встретится с Боснией и Герцеговиной.
"Игры с Таджикистаном и Узбекистаном? Все вопросы к РФС. Ко мне какие вопросы? Все спрашивайте у Российского футбольного союза", - приводит слова Карпина "СЭ".
В сентябре Россия провела первый международный матч с ноября 2021 года. В Бишкеке подопечные Карпина обыграли в товарищеском матче Киргизию - 2:1.
В феврале ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.
Карпин - о матчах с Узбекистаном и Таджикистаном: все вопросы к РФС
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию, что в ноябре национальная команда может провести товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
Фото: РФС