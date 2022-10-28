- У каждого тренера свой стиль. К Черчесову повернулась удача. Не сомневаюсь, что Карпин сильнее. У Валерия Георгиевича больше опыта. Сравнивать их очень сложно. Карпин только начал работу в сборной России. Если бы Карпин и Черчесов руководили командами в одном турнире, тогда можно было бы рассуждать и говорить о том, кто из них сильнее, - передает слова Гладилина "РБ Спорт".
59-летний Станислав Черчесов после ухода из сборной России в июле 2021 года в декабре того же года возглавил венгерский "Ференцварош", с которым в первый неполный сезон оформил "золотой дубль" в Венгрии, а нынешней осенью с первого места вышел из группы Лиги Европы с "Монако", "Трабзонспором" и "Црвеной Звездой". Ранее российский специалист выигрывал также чемпионат и Кубок Польши с варшавской "Легией". 53-летний Валерий Карпин в совмещении с постом главного тренера сборной России возглавляет "Ростов", с которым набрал 26 очков в 14 матчах РПЛ и занимает четвертое место в турнирной таблице. С августа 2014 по февраль 2015 года Карпин тренировал испанскую "Мальорку", выступавшую во втором дивизионе.
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Гладилин - о сравнении Карпина с Черчесовым: не сомневаюсь, что Карпин сильнее
Экс-полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин высказался на тему сравнения уровня бывшего и нынешнего главного тренера сборной России - Станислава Черчесова и Валерия Карпина.
Фото: РФС