РФС договорился с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеского матча между молодежными сборными в ноябре. Игра для россиян пройдет в гостях.
Напомним, что молодежная сборная Россия по футболу, как и взрослая команда, отстранена от официальных международных соревнований на неопределенный срок из-за негативной политической обстановки вокруг России. Свои прошлые товарищеские матчи молодежная сборная проводила в сентябре – против Беларуси и Казахстана. Обе игры закончились победой российских игроков – 6:1 и 2:1. Основная сборная России 17 ноября сыграет свою товарищескую встречу со сборной Таджикистана.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": молодежная сборная России проведет товарищеский матч с командой Сербии
В ноябре молодежная сборная России по футболу проведет один товарищеский матч – против команды Сербии.
Фото: "СЭ"