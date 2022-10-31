– Пока речь идет т трех матчах, два из которых – игры сборных по футзалу, которые пройдут 7-8 ноября. Что касается будущего года, пока переговоры об играх не велись. Но если будет такое желание, думаю, наши согласятся провести матч в России, – цитирует Салиева "РБ Спорт".
Напомним, что национальные команды России и Таджикистана договорились о проведении товарищеского матча, который состоится 17 ноября в городе Душанбе. Сборная России по футболу проводила свою последнюю товарищескую встречу со сборной Киргизии, 24 сентября, в городе Бишкек. Тот матч закончился волевой победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1. Голы с российской стороны забивали форвард московского "Спартака" Александр Соболев и полузащитник "Ростова" Даниил Уткин. Со стороны хозяев отличился Алимардон Шукуров.
В сборной Таджикистана не исключают проведение ответного матча с Россией
Руководитель пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил о возможности провести ответный матч со сборной России на их территории.
Фото: РИА Новости