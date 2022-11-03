– Мотивация играть в сборной России, думаю, не пропадает ни у кого из футболистов. Играть за свою страну – это все-таки престижно, хоть и не в официальных матчах. Все ребята индивидуально сильные. Валерий Георгиевич хочет посмотреть каждого на сборах, как мы себя проявим, – цитирует Солдатенкова "Чемпионат".
Вчера вечером был оглашен расширенный список из российских футболистов, вызванных Валерием Карпиным и его тренерским штабом на ноябрьские учебно-методические сборы национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Таджикистана, который запланирован на 17 ноября 2022 года. Товарищеская встреча пройдет в городе Душанбе, стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени. Сборная Россия отстранена на неопределенный срок от официальных международных соревнований. Александр Солдатенков впервые попал в расширенный список сборной России по футболу. Он является капитаном футбольного клуба "Крылья Советов".
Солдатенков: играть за свою страну – престижно, хоть и не в официальных матчах. Думаю, мотивация ни у кого не пропадает
Защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков прокомментировал попадание в расширенную заявку национальной команды на ноябрьский сбор.
Фото: "Крылья Советов"