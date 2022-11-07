Сборная России опубликовала финальный список футболистов, которые отправятся с Валерием Карпиным и остальным тренерским штабом на ноябрьские сборы национальной команды перед товарищескими матчами со сборными Таджикистана и Узбекистана.
В финальный список, в частности, попали полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев, нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой, полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев и защитник "Пари НН" Илья Агапов. Из расширенной заявки в окончательную не вошли Дмитрий Чистяков, Даниил Денисов, Виктор Мелехин, Мингиян Бевеев, Ильзат Ахметов, Максим Глушенков и Даниил Пруцев. Матч со сборной Таджикистана пройдет 17 ноября, игра со сборной Узбекистана запланирована на 20 ноября.
Сычевой, Пиняев, Садулаев и Агапов попали в финальный список сборной России на ноябрьский сбор
Оглашен итоговый состав сборной России на сборы в ноябре и товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.