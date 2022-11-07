– Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент, к этому надо относиться достаточно серьезно. Пока сложно это воспринимать. Не скажу, что ждал вызова. Конечно, всегда хотел попасть в сборную, но не акцентировал на этом внимание, – цитирует Солдатенкова "Metaratings".
Центральный защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, как и его партнер по клубу Сергей Пиняев, попал в финальный список игроков сборной России, который отправится вместе с Валерием Карпиным и остальным тренерским штабом на учебно-методический сбор перед товарищескими матчами со сборными Таджикистана и Узбекистана. У Александра Солдатенкова в текущем сезоне насчитывается девятнадцать игр за клуб. Защитник однажды отметился результативной передачей в рамках Российской премьер-лиги. Александр является воспитанником академии "Чертаново". В "Крыльях Советов" играет с августа 2020 года.
Солдатенков – о попадании в итоговый список сборной: волнительный момент, к этому надо относиться достаточно серьезно
Защитник и капитан "Крыльев Советов" Александр Солдатенков прокомментировал свое первое попадание в сборную России.
Фото: "Крылья Советов"