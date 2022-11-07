- Мне очень нравится Карпин. То, что он продлил контракт со сборной, думаю, для всех хорошая новость. Могу назвать Карпина топ-тренером. Мне нравится, что он всё очень доступно объясняет. На предыдущем сборе было 3 теории по 15 минут. Много новичков было в сборной, у каждого в клубе своя философия, идея игры, а Карпин собрал много новичков и за 3 теории объяснил так, что всё стало понятно. Мне кажется, это дорогого стоит, когда тренер так легко может достучаться до игроков, - передает слова Макарчука Sport24.
Официальный телеграм-канал сборной России опубликовал окончательный состав на тренировочный сбор национальной команды, который пройдет в ноябре 2022 года. 26-летний левый защитник "Сочи" Артем Макарчук был включен в итоговый список сборной. До этого Макарчук провел за национальную команду России один матч, выйдя на замену в перерыве выездной товарищеской встречи со сборной Киргизии (2:1), которая состоялась 24 сентября 2022 года. Ранее стало известно, что Российский футбольный союз продлил истекающий контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до лета 2024 года.
Макарчук: Карпин очень доступно всё объясняет. Могу назвать его топ-тренером
Крайний защитник "Сочи" и сборной России Артем Макарчук высказал мнение о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.
Фото: РФС