- Глушенкову попасть в окончательный список сборной России помешала травма? Да, у него была проблема с коленом. Возможно, это сыграло свою роль, - приводит слова Солдатенкова Metaratings.ru.
Сегодня официальным телеграм-каналом сборной России был опубликован итоговый список игроков, вызванных тренерским штабом Валерия Карпина на ноябрьский сбор национальной команды. Из игроков самарских "Крыльев Советов" в сборную попали центральный защитник Александр Солдатенков и вингер Сергей Пиняев, при этом нападающий Максим Глушенков, ранее включенный в расширенный список сборной России, не попал в итоговый состав. В перерыве матча 16 тура РПЛ против "Торпедо" (2:0) Глушенков был заменен из-за травмы.
Солдатенков - о непопадании Глушенкова в итоговый состав сборной России: у него была проблема с коленом
Центральный защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков рассказал о вероятной причине невключения нападающего волжан Максима Глушенкова в окончательный состав сборной России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"