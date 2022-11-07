– Мы очень рады за него. Вызов в сборную – огромный стимул для него двигаться дальше и прогрессировать. Своей игрой он это заслужил. В "Ахмате" очень рады, что воспитанник клуба вызван в национальную сборную. Он и сам все понимает. Это большой вызов, – приводит слова Айдамирова "РБ Спорт".
Вчера вечером сборная Россия объявила окончательный список игроков, вызванных на ноябрьский учебно-методический сбор и два товарищеских матча – со сборными Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября). Игры пройдут в Душанбе и Ташкенте. Лечи Садулаев – единственный футболист "Ахмата", попавший в этот список. В текущем сезоне у него семнадцать матчей за грозненский клуб, три забитых мяча и четыре результативных передачи в играх Российской премьер-лиги и Кубка России.
Гендиректор "Ахмата" – о Садулаеве в списке сборной: очень рады, что воспитанник клуба вызван в национальную команду
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на вызов воспитанника клуба Лечи Садулаева в сборную России на ноябрьские товарищеские игры.
Фото: ФК "Ахмат"