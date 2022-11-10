- Честно говоря, мы не обсуждали с Малкомом состав сборной Бразилии, но я не думаю, что он огорчён. Не хочет ли Малком перейти в топ-клуб, чтобы попасть в сборную Бразилии на следующий ЧМ? Это сложный вопрос, на который вряд ли я найду ответ. Малком очень талантливый и одарённый игрок, но только он решает своё будущее. В данный момент он хочет остаться в "Зените", - приводит слова агента Metaratings.
Ранее наставник сборной Бразилии Тите назвал окончательный список игроков, которые отправятся на ЧМ-22, Малкома в списке не оказалось. В этом сезоне игрок "Зенита" принял участие в 20 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 7 ассистов. Летом этого года бразилец продлил соглашение с "Зенитом" до 2027 года. Футболист сообщил, что у него были предложения от европейских клубов, но он решил остаться в Санкт-Петербурге, так как его все устраивает в команде и городе. СМИ сообщали об интересе к 25-летнему нападающему английских клубом.
Недавно стало известно, что Малком, как и его соотечественник Клаудиньо, намерены получить российское гражданство.
Агент Малкома – о непопадании игрока в заявку сборной Бразилии на ЧМ: не думаю, что он огорчён
Агент нападающего "Зенита" Малкома Фернандо Гарсия высказал мнение, что игрок вряд ли расстроен из-за непопадания в заявку сборной Бразилии на ЧМ-22.
Фото: ФК "Зенит"