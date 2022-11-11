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Самедов: у нас в стране одна сборная. За нее надо болеть в любой ситуации

Старший селекционер футбольного клуба "Факел" Александр Самедов рассказал о своем отношении к предстоящим матчам сборной России.
Фото: РИА Новости
– Буду ли я смотреть игры сборной с Таджикистаном и Узбекистаном? В Воронеже 16 ноября будет матч "Факел" – "Зенит". Вполне возможно, что после нее посмотрю матч с Таджикистаном. Пропал ли интерес к сборной? А почему он должен пропасть? У нас в стране одна сборная. За нее надо болеть в любой ситуации, – цитирует Самедова "РБ Спорт".

"Факел" примет на своем поле "Зенит" в матче группового этапа Кубка России. Их встреча пройдет 16 ноября, в среду, в 18:00 по московскому времени. Сборная России сыграет свой товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 17 ноября, в городе Душанбе. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени. После этого сборная России отправится в Ташкент, где 20 ноября ей будет противостоять Узбекистан.


Самедов Сборная России
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