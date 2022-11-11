Якубко: что за идиот придумал чемпионат мира в Катаре?

Экс-футболист клубов РПЛ Мартин Якубко высказался о стоимость жилья в Катаре, где пройдет очередной чемпионат мира по футболу.

Фото: perm.kp.ru





К этому Мартин добавил то, что ему пришлось продать купленные билеты на оба полуфинала, финал и матч за третье место из-за того, что не смог определиться с жильем. В России Мартин Якубко выступал за раменский "Сатурн", подмосковные "Химки", "ФК Москва", " – Сумасшедшие цены! Что за идиот придумал ЧМ в Катаре? Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдешь. А если найдешь, то по 3-10 тысяч евро за ночь, – приводит слова Якубко Eurostavka К этому Мартин добавил то, что ему пришлось продать купленные билеты на оба полуфинала, финал и матч за третье место из-за того, что не смог определиться с жильем. В России Мартин Якубко выступал за раменский "Сатурн", подмосковные "Химки", "ФК Москва", " Динамо Москва" и пермский " Амкар ". В сумме за все российские клубы у Якубко набрался 151 матч, 23 забитых мяча и 12 результативных передач. Мартин завершил игровую карьеру летом 2016 года. Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, стартует 20 ноября 2022 года.