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Якубко: что за идиот придумал чемпионат мира в Катаре?

Экс-футболист клубов РПЛ Мартин Якубко высказался о стоимость жилья в Катаре, где пройдет очередной чемпионат мира по футболу.
Фото: perm.kp.ru
– Сумасшедшие цены! Что за идиот придумал ЧМ в Катаре? Там с гостиницами проблема. В приложениях ничего не найдешь. А если найдешь, то по 3-10 тысяч евро за ночь, – приводит слова Якубко Eurostavka.

К этому Мартин добавил то, что ему пришлось продать купленные билеты на оба полуфинала, финал и матч за третье место из-за того, что не смог определиться с жильем. В России Мартин Якубко выступал за раменский "Сатурн", подмосковные "Химки", "ФК Москва", "Динамо Москва" и пермский "Амкар". В сумме за все российские клубы у Якубко набрался 151 матч, 23 забитых мяча и 12 результативных передач. Мартин завершил игровую карьеру летом 2016 года. Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, стартует 20 ноября 2022 года.


Якубко Чемпионат Мира
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