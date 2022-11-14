- Нового ничего не узнал, о многих вещах догадывался. Олег Иванович [Романцев] много наговорил, чего мне в лицо никогда не скажет. То, что я наглый, это правда. Думаю, в 53 меня уже не переделаешь, - цитирует Карпина Sport24.
Ранее стало известно, что о главном тренере сборной России и "Ростова" Валерии Карпине был снят документальный фильм "Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!", в съемках которого принял участие экс-наставник национальной команды и бывший тренер Карпина в московском "Спартаке" в его бытность игроком Олег Романцев.
Карпин - после просмотра фильма о себе: нового ничего не узнал, Романцев много наговорил, чего в лицо никогда не скажет
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от просмотра документального фильма о себе.
Фото: РИА Новости