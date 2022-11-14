– Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия – топ-сборной даже по европейским меркам. Уверен, стадион будет забит до отказа, – цитирует Сегрта "Матч ТВ".
Сборная Таджикистана примет на своем поле сборную Россию уже послезавтра, 17 ноября 2022 года. Товарищеская встреча пройдет в городе Душанбе и начнется в 18:00 по московскому времени. Свой предыдущий товарищеский матч российская команда проводила в сентябре 2022 года. Тогда они добились волевой победы над Киргизией (2:1). После игры с Таджикистаном сборная Россия под руководством Валерия Карпина встретится с национальной командой Узбекистана – их матч состоится 20 ноября в Ташкенте.
Главный тренер сборной Таджикистана – об игре с Россией: никогда не играли с таким сильным соперником
Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт высказался о предстоящем контрольном матче с командой России.
Фото: tfl.tj