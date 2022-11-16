"Поляков мы бы поимели в стыках и попали на мундиаль, но увы. Турнир жду с большим предвкушением. Нельзя сказать, что ЧМ-2022 без сборной России — говно. Наше отсутствие там никто не заметит, если говорить честно", - цитирует Кавазашвили Sport24.
Напомним, весной ФИФА и УЕФА объявили о временном отстранении национальных и клубных команд России от соревнований под эгидой международных организаций. Сборная не сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира 2022, позднее стало известно о ее отстранении от жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. Команды из РПЛ не выступают в текущем розыгрыше еврокубков.
Кавазашвили: отсутствие сборной России на ЧМ-2022 никто не заметит
Экс-футболист "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об отсутствии России среди участников чемпионата мира 2022, который пройдет в Катаре.
Фото: РИА Новости