"Может, финальные игры посмотрю. Честно, мне неинтересно, когда не играют наши ребята. Мне неинтересно смотреть и Лигу чемпионов, и всё остальное в отсутствие наших клубов. Почему мы должны вообще смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?" - цитирует Авербуха "Чемпионат".
Напомним, минувшей весной национальные и клубные команды России были временно отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Сборная лишилась права сыграть на чемпионате мира 2022, который пройдет в Катаре, а также в отборочном турнире чемпионата Европы 2024. Команды, занявшие по итогам минувшего сезона места в топ-5 РПЛ, лишены права принять участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги наций.
Авербух – о ЧМ-2022: почему мы должны смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?
Режиссер театрализованных шоу, советский и российский фигурист Илья Авербух поделился мнением о чемпионате мира 2022, в котором не примет участие сборная России.
Фото: "СЭ"