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П1 35X 11П2 1.07
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Сирия
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П1 7.8X 4.6П2 1.42
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Карпукас: матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном нужны

Впервые вызванный в сборную России опорный полузащитник Артем Карпукас ответил на вопрос о предстоящих матчах против команд Таджикистана и Узбекистана.
Фото: РФС
- Я не могу говорить за других, только за себя. Матчи с этими сборными нужны, потому что это большой стимул - попасть в сборную Россию, национальная команда должна существовать, - передает слова Карпукаса "РБ Спорт".

В ходе ноябрьского сбора 2022 года сборная России проведет два выездных товарищеских матча. 17 ноября наша национальная команда сыграет в Душанбе против сборной Таджикистана. Вторая игра подопечных Валерия Карпина состоится 20 ноября в Ташкенте, соперником в ней будет сборная Узбекистана.


Сборная России Сборная Таджикистана Сборная Узбекистана
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