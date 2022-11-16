- Я не могу говорить за других, только за себя. Матчи с этими сборными нужны, потому что это большой стимул - попасть в сборную Россию, национальная команда должна существовать, - передает слова Карпукаса "РБ Спорт".
В ходе ноябрьского сбора 2022 года сборная России проведет два выездных товарищеских матча. 17 ноября наша национальная команда сыграет в Душанбе против сборной Таджикистана. Вторая игра подопечных Валерия Карпина состоится 20 ноября в Ташкенте, соперником в ней будет сборная Узбекистана.
Карпукас: матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном нужны
Впервые вызванный в сборную России опорный полузащитник Артем Карпукас ответил на вопрос о предстоящих матчах против команд Таджикистана и Узбекистана.
Фото: РФС