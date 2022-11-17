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"РБ Спорт": в период работы в "Рубине" Слуцкий отказался возглавить сборную Армении

По информации источника, экс-главный тренер "Рубина" и сборной России Леонид Слуцкий мог возглавить сборную Армении.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-наставник "Рубина" Леонид Слуцкий получал от Федерации футбола Армении предложение возглавить национальную сборную этой страны, сообщают СМИ. По данным источника, оно состоялось еще в период работы специалиста в Казани.

Ранее главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин сообщил о полученном им предложении возглавить сборную Армении, которое он отклонил.

15 ноября официальный телеграм-канал казанского "Рубина" объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера клуба.

Источник: "РБ Спорт"


Сборная Армении Рубин Слуцкий Российские трансферы
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