Экс-наставник "Рубина" Леонид Слуцкий получал от Федерации футбола Армении предложение возглавить национальную сборную этой страны, сообщают СМИ. По данным источника, оно состоялось еще в период работы специалиста в Казани.
Ранее главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин сообщил о полученном им предложении возглавить сборную Армении, которое он отклонил.
15 ноября официальный телеграм-канал казанского "Рубина" объявил об уходе Слуцкого с поста главного тренера клуба.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": в период работы в "Рубине" Слуцкий отказался возглавить сборную Армении
По информации источника, экс-главный тренер "Рубина" и сборной России Леонид Слуцкий мог возглавить сборную Армении.
Фото: ФК "Зенит"