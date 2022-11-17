- Не пропадает ли мотивация играть в Таджикистане, на таком газоне и с таким соперником? Нет, мотивация не пропадает. В такой ситуации, которая сейчас происходит, она точно не пропадет. Потому что надо показать всему миру, что нас не сломать. Прямо вот так? Да, для меня - так, - приводит слова Баринова Matchtv.ru.
В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА решением по политическим причинам отстранили сборную России, а также все остальные российские сборные и клубы, от международных матчей под своей эгидой. Из-за этого сборная России пропустила стыковые матчи к ЧМ-2022, очередной розыгрыш Лиги наций и жеребьевку отборочного турнира на Евро-2024. В 2022 году наша национальная команда смогла сыграть только один товарищеский матч со сборной Киргизии (2:1), 24 сентября, и проведет еще два - против сборных Таджикистана 17 ноября и Узбекистана 20 ноября.
Баринов - о товарищеских играх за сборную России: мотивация не пропадает, надо показать всему миру, что нас не сломать
Опорный полузащитник сборной России Дмитрий Баринов рассказал о мотивации национальной команды на товарищеские матчи.
Фото: РПЛ